Журналисты узнали о баснословных гонорарах Пугачевой после карантина

Звезды российского шоу-бизнеса подняли ставку гонораров за концерт, чтобы компенсировать период простоя во время самоизоляции из-за коронавируса, когда их доходы катастрофически упала или вообще показывали отрицательный результат, передает KP.RU. Теперь звёзды стараются закрыть дыры в бюджете с помощью корпоративов, свадеб и дней рождения. Ставки некоторых артистов, например Аллы Пугачевой, превысили суммы, которые вообще когда-либо фигурировали в отечественном шоу-бизнесе.

Один из организаторов частных вечеринок сообщил, что во время карантина звезды выступали по Скайпу или Зуму и цены на их выступление упали на 20%. Теперь прайс резко возрос. Кроме этого звезды выставляют счет в евро, а курс за время пандемии существенно изменился.

Так, народная артистка СССР Алла Пугачева, запрашивает сейчас за свое выступление на частной вечеринке 350 тыс евро, а это по сегодняшнему курсу 29 086 085 рублей. Эта ставка является самой высокой на сегодняшний момент.

Земфира является второй самой дорогой артисткой, но она просит уже в два раза меньше - 150 тысяч евро. Следом идут Максим Галкин и Григорий Лепс, которые получают за корпоратив по 120 тысяч евро.

Также в верхних строчках находятся Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Николай Басков, Юрий Антонов, София Ротару.

А вот такие артисты, как Иван Ургант, рэпер Баста, Дмитрий Нагиев, Настя Ивлеева, Полина Гагарина, Елена Ваенга находятся в середине рейтинга "самых дорогих артистов".

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