Видео танца Пугачевой в мини-шортах взорвало Сеть

MK.ru

Foto: Itar-Tass / Scanpix

Телеведущий и шоумен Максим Галкин в Stories своего Instagram опубликовал видео, на котором его жена Алла Пугачева танцует в компании друзей на закрытой вечеринке под песню Полины Гагариной.

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