Для этого выхода 71-летняя певица выбрала свой излюбленный total black look с акцентом на стройные ноги. Народная артистка СССР нарядилась в черный удлиненный пиджак и мини-шорты, которые обнажили ее стройные ноги, облаченные в черные колготы и туфли с каблуком. Примадонна дополнила свой образ крупным аксессуаром и стильной прической с распущенными длинными волосами. Ролик быстро начал набирать популярность в Сети. В комментариях к посту фанаты засыпали звезду комплиментами.
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—Вот уж неожиданно!И не то,что Алла танцует,а то,что под Гагарину... • Но,Боже,как танцует,тащусь уже который раз за вечер❗️❣️ • #аллапугачева #алла #аллуся #аллочка #аллапугачёва #пугачева #пугачёва #пугачеваалла #туса #танцы #моякудряшка #ноги #ножки #навсевремена #2020 #примадонна #певица #женщинакотораяпоет #gucci #allapugacheva #alla #russia #moskow #party #love #pugacheva #allochka #primadonna #beauty #curly
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