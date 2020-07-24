Отец Жанны Фриске заявил о новом судебном разбирательстве с Шепелевым

Родители певицы Жанны Фриске намерены подать новый судебный иск против телеведущего Дмитрия Шепелева. По словам отца покойной артистки Владимира Фриске, речь идет об особняке в деревне Крюково Истринского района.

«Следующий суд будет по поводу дома, который Шепелев у нас отобрал», - заявил Владимир Фриске KP.RU.

Он подчеркнул, что дом был куплен на деньги его дочери, а Шепелев пообещал ей выплатить свою долю, но не сделал этого. После смерти певицы телеведущий так и не вернул средства. Более того, в мае прошлого года он выкупил принадлежавшую Фриске долю в доме, которая была арестована по решению суда и выставлена на торги. За нее Шепелев заплатил 8 млн рублей - эти средства пошли в Русфонд.

Отец певицы добавил, что «жалеть Шепелева больше не будет». Он также планируется отсудить у телеведущего

личные средства дочери. Речь идет об очень больших деньгах, которые тоже пропали, отметил он. Доверенность на ее счета была только у Шепелева.

«У нас ее банковская карточка появилась за полтора месяца до ее смерти – 9 мая 2015 года. А Жанну положили в больницу 26 июня 2013 года. 2 июля она дала Шепелеву доверенность. Через полтора месяца с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов», - рассказал отец.

Ранее семья Жанны Фриске через суд взыскала с Шепелева 7 млн рублей. Это треть суммы в Русфонде, которая осталась нерасходованной после лечения артистки от онкологии.

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