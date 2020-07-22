Тайна Шепелева раскрыта: стало известно, куда ушел телеведущий с Первого канала

Экс-ведущий шоу “На самом деле” не раз жаловался, что ему не нравится то, чем он занимается на Первом канале, — вспоминает “СтарХит”. Поэтому его увольнение с “первой кнопки” было весьма предсказуемым. После того как шоумен сообщил о важном решении, поклонники стали активно гадать, какой же канал Шепелев предпочтет на этот раз.

Сегодня стало известно, что 37-летний журналист сделал выбор в пользу ТНТ. Новость о назначении подтвердили в пресс-службе телеканала. “Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект “Ты как я” от Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Беларуси”, — говорилось в сообщении.

Не стал скрывать информацию о новой работе и сам шоумен: “Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпрепровождения”.

Напомним, что Шепелева пригласили на Первый в 2008-м. Сначала ему нравилось работать над проектами канала: “ДОстояние РЕспублики”, “Можешь? Спой!”, “Здравствуйте, девочки!” и другие. Однако, постепенно он перестал чувствовать, что развивается и получает удовлетворение от работы. А участие в шоу “На самом деле” и вовсе превратилось для него в наказание. Ведущий не раз позволял отпускать себе иронические заявления в адрес программы.

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