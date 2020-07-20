Умер режиссёр "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов

В возрасте 86 лет умер советский и российский режиссер Александр Боголюбов. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича. <…> Приносим соболезнования родным и близким Александра Акимовича», - сообщили в Союзе.

Причина смерти режиссера не называется. В конца января этого года Боголюбова из-за проблем со здоровьем госпитализировали в одну из клиник Москвы.

Боголюбов окончил режиссерский факультет Киевского Государственного института театральных искусств в 1962 году. После учебы он несколько лет работал вторым режиссером на киностудии им. А.П.Довженко и в Одесской киностудии. До 1979 года он снимал научно-популярные фильмы, затем - мультфильмы и игровое кино.

Среди игровых фильмов Боголюбова - «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня», снятый в соавторстве с Владимиром Чеботаревым. Также Боголюбов снял четвертую и пятую серии мультфильма «Волшебник Изумрудного города» и две серии «Приключений Незнайки и его друзей» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение»).

Александр Боголюбов является отцом известного актера Оскара Кучеры.

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