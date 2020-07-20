Федосеева-Шукшина подала в суд на своего мужа Бари Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве, которую актриса подарила мужу. Беседа сторон назначена на 7 августа.

Адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов рассказал «МК», что Федосеева пытается признать недействительными две сделки.

- Первая сделка - по дарению квартиры Барри Каримовичу, вторая - по переоформлению договора на Сергея Моцаря, - пояснил адвокат. - Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение.

Как считает адвокат, аргументы истицы «очень расплывчатые»

- Там нет какой-то конкретики, но общий посыл — некая притворность. Что, якобы, переоформление квартиры на Барри Каримовича носила договорной характер. Что это не была сделка, направленная на отчуждение имущества, а якобы, была сделка, направленная на то, чтобы он временно этой квартирой пользовался. То есть, это, якобы, не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной. Что касается переоформления квартиры на Моцаря, то это преподносится как злоупотребление правом, направленным на то, чтобы эту квартиру увести как можно дальше от первоначального собственника, то есть, Шукшиной — чтобы ее было сложнее потом возвратить. Поэтому, имеет место злоупотребление правом, направленное на усложнение процедуры возврата квартиры и вообще нежелание возврата как такового.

- Рассчитываете отбиться от такого иска?

- Я думаю, что при объективном рассмотрении все основания, чтобы в иске было отказано, у нас есть. Сейчас ждем Моцаря, он в отъезде. Без него не можем приступить к рассмотрению дела. Он приедет к концу августа.

- Вы будете настаивать на том, что Федосеева Алибасову эту квартиру действительно подарила, а не переоформила формально, чтобы она не досталась другим людям?

- Это их позиция сейчас.

- Будете подтверждать факт дарения известной видеозаписью?

- Мне это не нужно подтверждать. Об этом свидетельствуют документы. Есть договор, надлежащим образом оформленный и зарегистрированный. Чтобы признать его незаконным, они должны это доказать. Как они это будут доказывать, для меня, честно говоря, непонятно. Не потому, что у них есть какие-то козыри. А потому, что нет таких аргументов, которые могли бы против бумаги действительно что-то дать весомое. Потому что свидетельских показаний, каких то объяснений с их стороны - этого недостаточно для того, чтобы оспорить договор дарения.

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