Леонид Агутин признался в измене Анжелике Варум

Как пишет StarHit, один из самых известных творческих семейных дуэтов на поп-сцене-России мог распасться из-за измены одного из супругов. Речь идет о Леониде Агутине и Анжелике Варум.

Об этой истории изданию поведал сам Агутин. По его словам, девять лет назад во время празднования окончания фестиваля «Новая волна» он вместе с коллегами отмечал окончание мероприятия, тогда как его супруга находилась в гостиничном номере.

Уже утром журналисты обнародовали фото, на которых он целовал незнакомую брюнетку. Певец заверил, что не мог вспомнить события того вечера, так как был пьян.

После этого артистка собрала вещи и уехала к маме, а также не отвечала на его звонки.

Семью спас поступок Анжелики, которая пришла после очередного концерта к мужу в номер, и они побеседовали.

«Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя… счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — приводит издание слова Агутина.

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