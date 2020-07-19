Об этой истории изданию поведал сам Агутин. По его словам, девять лет назад во время празднования окончания фестиваля «Новая волна» он вместе с коллегами отмечал окончание мероприятия, тогда как его супруга находилась в гостиничном номере.

Уже утром журналисты обнародовали фото, на которых он целовал незнакомую брюнетку. Певец заверил, что не мог вспомнить события того вечера, так как был пьян.

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После этого артистка собрала вещи и уехала к маме, а также не отвечала на его звонки.

Семью спас поступок Анжелики, которая пришла после очередного концерта к мужу в номер, и они побеседовали.

«Мы сидели на диване, плакали и чувствовали себя… счастливыми. Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — приводит издание слова Агутина.

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