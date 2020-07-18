Пригожин ополчился на "профукавшую" всю недвижимость бывшую жену

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на сообщения о выселении его бывшей жены и детей из квартиры в центре Москвы. По словам бизнесмена, его первая супруга просто «профукала» многомиллионную недвижимость.

Елена Пригожина и двое её детей от брака с продюсером утратили право на элитное жилье на Покровке из-за долга компании «Бенефит» в размере 4 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что бывшая жена потеряла ещё две квартиры и земельной участок в Московской области под строительство дачи.

Пригожин рассказал телеканалу РЕН ТВ, что при расставании отдал супруге все свое имущество и «ушел в шортах». По словам продюсера, если бы он знал заранее, что родственники «профукают» всю недвижимость, то не стал бы на них ее оформлять.

«Как можно было взять влупиться и поставить под удар собственных детей?» — возмутился Пригожин и отметил, что ему совершенно не стыдно за эти резкие слова.

В комментарии Пятому каналу продюсер уточнил, что потерянная жилплощадь оценивается в 100 миллионов рублей. «Они заложили все в микрозаймы под 40% годовых. А одну вообще продали квартиру!» – пояснил Иосиф Игоревич.

Ранее стало известно, что бывшая жена Елена решила открыть совместный бизнес со своим новым возлюбленным намного моложе себя. Поскольку лишних денег у пары не было, они обратились банк, где им отказали в кредите из-за отсутствия официального места работы. Зато дали денег в микрофинансовой организации под залог квартиры. Бизнес быстро прогорел, а долг так и остался непогашенным.

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