Анастасия Волочкова объявила себя "балериной всея Руси"

Российская танцовщица Анастасия Волочкова в беседе с журналистами издания "Собеседник" рассказала, каким образом она смогла стать "балериной всея Руси".

По словам артистки, она пришла в балетное училище, не обладая необходимыми для балерины данными.

"Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси. И сегодня мой самый главный козырь – это мое любимое дело", — сказала Волочкова.

Артистка также сообщила, что в настоящее время она влюблена, но не стала называть имя своего бойфренда.

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