Жена знаменитого артиста выложила в социальной сети серию снимков с отдыха с мужем в Ростове Великом. В подписи к публикации Кляйн отметила, что ей наконец-то удалось воссоединиться с возлюбленным. Рокер соблюдал введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции в Москве, а его молодая супруга — в Израиле. В своем посте женщина рассказала о том, что дорога к мужу заняла у нее семнадцать часов.
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Как вы уже могли догадаться, благодаря чуду, а также помощи нескольких очень хороших людей, мне удалось добраться до Москвы. И хотя дорога заняла 17 часов, а короновирус буквально выскакивал из-за каждого угла, оно того стоило! И пока во всем мире пандемия, самолёты не летают и поезда с трудом ходят, отсидев карантин, мы выбрались в небольшое путешествие. Для меня красоты средней полосы - невероятная экзотика, покруче Африки, так как в России я никогда не жила и дальше Москвы, Питера и Эльбруса не путешествовала. А теперь мы спонтанно поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Очень красиво. Очень величественно. Очень пасторально. Кажется, зимой должно быть ещё красивее, когда у достаточно китчевой летней версии пейзажа появляется графичность, контрастность. В общем, глоток свежего воздуха среди четырёх месяцев заточения. Счастье.
В комментариях к посту интернет-пользователи поздравили пару с воссоединением. Напомним, что Андрей Макаревич женился в четвертый раз почти полгода назад.
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