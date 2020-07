View this post on Instagram

Как вы уже могли догадаться, благодаря чуду, а также помощи нескольких очень хороших людей, мне удалось добраться до Москвы. И хотя дорога заняла 17 часов, а короновирус буквально выскакивал из-за каждого угла, оно того стоило! И пока во всем мире пандемия, самолёты не летают и поезда с трудом ходят, отсидев карантин, мы выбрались в небольшое путешествие. Для меня красоты средней полосы - невероятная экзотика, покруче Африки, так как в России я никогда не жила и дальше Москвы, Питера и Эльбруса не путешествовала. А теперь мы спонтанно поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Очень красиво. Очень величественно. Очень пасторально. Кажется, зимой должно быть ещё красивее, когда у достаточно китчевой летней версии пейзажа появляется графичность, контрастность. В общем, глоток свежего воздуха среди четырёх месяцев заточения. Счастье.

