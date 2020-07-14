Молодая жена Макаревича показала первое фото с мужем

Журналистка и профессиональный гид по Эфиопии, супруга лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Эйнат Кляйн на своей странице в Instagram поделилась первым совместным фото с музыкантом.

Жена знаменитого артиста выложила в социальной сети серию снимков с отдыха с мужем в Ростове Великом. В подписи к публикации Кляйн отметила, что ей наконец-то удалось воссоединиться с возлюбленным. Рокер соблюдал введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции в Москве, а его молодая супруга — в Израиле. В своем посте женщина рассказала о том, что дорога к мужу заняла у нее семнадцать часов.

В комментариях к посту интернет-пользователи поздравили пару с воссоединением. Напомним, что Андрей Макаревич женился в четвертый раз почти полгода назад.

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