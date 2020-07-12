С Михаила Ефремова требуют более 40 млн рублей морального ущерба за погибшего в ДТП

С актера Михаила Ефремова, которому грозит до 12 лет заключения по предъявленному обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (часть 4 статьи 264 УК РФ), требуют выплаты более 40 миллионов рублей морального ущерба семье погибшего в ДТП 57-летнего Сергея Захарова.

Как сообщает "Московский комсомолец", в субботу в обстановке строжайшей секретности стороны закончили знакомиться с материалами этого уголовного дела. И как выяснилось, материального возмещения вреда требуют не только супруга, брат и два сына погибшего, но и его гражданская жена, хотя ранее они все официально заявляли, что деньги им не нужны, и они не хотят никакой материальной помощи от актера.

По словам адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, родные Сергея Захарова превратили историю со смертельным ДТП в "коммерческий объект". Однако в то же время Пашаев уточнил, что старший сын погибшего готов к переговорам с Ефремовым.

Как заявил адвокат, позиция его подзащитного не изменилась, он свою вину не признает.

Защитник также отметил, что на него продолжается давление: "Помимо заявлений о возможном лишении адвокатского статуса, меня предупредили, что в отношении меня готовится провокация. На семью тоже давление, чтобы они отказались от моих услуг".

В свою очередь адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский в комментарии РИА "Новости" опроверг информацию об иске на 40 миллионов рублей. Он подчеркнул, что гражданских исков по делу пока не заявляли.

Сегодня же стало известно, что инспектор, оформлявший смертельное ДТП, рассказал, что именно Ефремов находился за рулем автомобиля. Его опросили по поводу событий на Смоленской площади, и он подтвердил, что у находившегося за рулем актера был характерный запах изо рта.

Михаил Ефремов 8 июня на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он умер в больнице.

Экспертиза показала, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремов в данный момент находится под домашним арестом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!