По данным офиса шерифа округа Вентура, 33-летняя актриса арендовала понтонную (плоскодонную) лодку в среду вечером. Озеро, где был обнаружен ее сын, находится к юго-западу от Лос-Анжелеса.

Поисковая операция продолжалась в течение ночи и возобновилась сразу после рассвета. Однако в четверг власти объявили, что Ная Ривера, как предполагается, погибла, и спасатели ищут ее тело.

Полиция обнародовала кадры поисковой операции, в которой участвует вертолет и водолазы.

"У меня пока нет всех данных относительно глубины в том конкретном месте, где была обнаружена лодка, и каковы были внешние условия", - сказал телеканалу CBS Los Angeles капитан Эрик Бучау, представитель офиса шерифа.

Полиция изъяла автомобиль, на котором Ная Ривера и ее сын приехали к озеру.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra