«Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал „я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», — объяснил представитель защиты изданию «Москва 24».

«Ефремов признает, что ДТП совершено с участием его машины. Но вины в его совершении не признает и никогда раньше не признавал. Он действительно говорил, что готов помочь семье Захарова, но это не нужно расценивать как признание вины. Это готовность добровольной помощи пострадавшим», — цитирует адвоката Mash.

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«С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», — сказал адвокат изданию РИА Новости.

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое установило, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного опьянения. Также у него в крови обнаружили следы наркотических веществ.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Актер признал себя виновным в аварии. Суд отправил Ефремова под домашний арест. 13 июня актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором попросил прощения у семьи погибшего, «хотя знаю, что не простят».

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