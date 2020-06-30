"Вместе с командой канала он займется выполнением главной задачи RTVI: объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт", — рассказал ведущий Гарри Княгницкий. Предложение лидеру "Ленинграда" сделал владелец RTVI Микаэль Исраелян.
Музыкант, в свою очередь, заявил, что в настоящее время вникает в процесс происходящего. "Надеюсь, что мои все способности и мои навыки пригодятся, даже не надеюсь, я в этом уверен. А надеюсь на то, что никого не подведу, имеется в виду и своих поклонников, и постоянных зрителей RTVI. Будет интересно, будет здорово", — рассказал Шнуров.
Ранее пост главного редактора телеканала покинул журналист Алексей Пивоваров. В заявлении компании уточнялось, что эта должность будет упразднена.
В феврале Шнуров вступил в Партию роста. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге. "Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами", — пообещал музыкант.
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RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ – 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала - 12 млн человек. Количество транслирующих операторов – более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в 53 странах, среди которых: США, Канада, Израиль, Белоруссия, Германия, Европейские страны, Армения, страны Балтии и постсоветского пространства. Корреспондентская сеть в 13 городах по всему миру, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Тель-Авив, Берлин, Ригу, Ереван, Тбилиси, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс. @rtvichannel
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