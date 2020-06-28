На съемочную группу Собчак напали в уральском монастыре

На телеведущую Ксению Собчак и журналиста телеканала "Дождь" Сергея Ерженкова напали в Среднеуральском женском монастыре, заявила сама Собчак. СМИ ранее сообщали, что схиигумен Сергий, призывавший к неподчинению церковному начальству и отрицающий существование коронавируса, "захватил" этот монастырь.

О нападении Собчак сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, напали также на журналиста телеканала "Дождь" Сергея Ерженкова. "Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова", - написала Собчак.

"Нашу съемочную группу только что избили, на моих глазах, мы вызвали полицию, у нас отобрали все съемки, которые мы сделали, избили журналистов, с которыми я была, меня толкнули, я упала на каменную какую-то штуку и мне не давали встать", - рассказала телеведущая Интерфаксу.

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Ущерб съемочная группа она оценила в 260 тысяч рублей. Позже Собчак уточнила, что камеру вернули, но все записи на ней стерты.

"Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски", - написала Собчак в телеграм-канале.

Ерженков, который вместе с Собчак приехал на Урал для съемок фильма, получил перелом кисти во время потасовки в монастыре. Об этом он написал в "Инстаграме".

Собчак ранее работала на "Дожде", в последнее время ведет ток-шоу на Первом канале. Среднеуральский монастырь получил большую известность благодаря скандалу вокруг схиигумена Сергия (Романова), которого называют ковид-диссидентом.

Ранее СМИ сообщали о захвате им Среднеуральского монастыря и об уходе оттуда настоятельницы и нескольких монахинь. Вокруг схиигумена собрались его сторонники. Собчак заявила, что журналисты приехали в монастарь для работы над фильмом.

Отец Сергий - основатель Среднеуральского женского монастыря. Он отрицает пандемию коронавируса.

Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, однако он отказывается выполнять ее предписания. Он привлек казаков и своих сторонников к охране монастыря и заявил, что митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу придется брать монастырь штурмом.

За неподчинение запрету в мае его запретили в священнослужении. 16 июня епархиальный суд провел первое заседание по делу схиигумена, но он покинул зал суда, зачитав заявление.

"Из дома Матери Божьей никуда не уйду. На сердце спокойно, совесть меня не обличает. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, брать монастырь придется штурмом", - заявил он.

В епархии заявили, что с первого дня просили журналистов не нагнетать ситуацию, и отметили, что во всем предстоит разобраться правоохранительным органам, пишет РИА Новости.

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