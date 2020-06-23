Ангелина Вовк перенесла клиническую смерть

77-летняя советская и российская теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР, народная артистка РФ Ангелина Вовк перенесла клиническую смерть. Об этом страшном эпизоде своей жизни она рассказала в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1", отметив, что тогда чудом осталась жива.

Ангелина Вовк не назвала точного года, когда это случилось, но отметила, что тогда была замужем за своим первым мужем Геннадием Чертовым. Брак с однокурсником по ГИТИС продлили с 1966 по 1982 год.

По словам телеведущей, она отправилась на съемки "Голубого огонька" и там есть неожиданно стало плохо. Вовк скорая экстренно доставила в в клинику Склифосовского.

В больнице опытные хирурги сразу определили, что у пациентки произошла внематочная беременность.

По словам телеведущей, врач тогда ей сказал, что ему необходимо без наркоза сделать надрез в области живота. После этого Ангелине Михайловне пришлось дать расписку, что она согласна на операцию и что в случае ее смерти вина не будет лежать на врачей.

В итоге телеведущая выжила, но это был долгий и мучительный процесс.

"За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов", — рассказала она.

Не обошлось и без осложнений. По словам телеведущей, в ее помещения привозили с мороза рентгеновский аппарат и ее сразу клали на него обнаженной и из-за этого у нее началась пневмония. Потребовалось переливание крови.

В итоге телеведущая сменила клинику. похлопотала в этом ее подруга Валентина Леонтьева. В той клинике Ангелина Вовк провела еще несколько месяцев.

"Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому. Была и клиническая смерть: я мучилась очень серьезно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди — коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача...» — так Вовк описала момент возвращения к жизни.

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