Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский шоумен Гарик Харламов опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, сообщает РИА "Новости".

Он уточнил, что скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.

Кристина Асмус у себя в инстаграме также опубликовала пост, в котором подтверждает слова Гарика Харламова.

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