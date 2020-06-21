Собчак высмеяла видео с сыном Рудковской и Плющенко

Чета Рудковская - Плющенко уже получили сполна за участие в агитационной кампании. Некоторых особо резких критиков фигурист даже приглашал встретиться и "поговорить по-мужски". Но недовольных политическим видео стало уже так много, что выяснять отношения со всеми спортсмену не хватит времени.

Телеведущая Ксения Собчак в очередной раз атаковала продюсера Яну Рудковскую, отношения с которой у нее в последнее время разладились. То женщины спорят из-за фактов своей биографии (недавно Рудковская обиделась, что Собчак назвала ее первую работу - "маникюршей"), то из-за фотошопа (Собчак выложила в соцсети свое фото до и после обработки, намекнув, что многие ее "подружки" слишком усердствуют и до неузнаваемости меняют себя на снимках). Теперь Собчак раскритиковала агитационный ролик, в котором снялись Рудковская, ее муж, фигурист Евгений Плющенко и их сын Саша.

В скандальном ролике звездная семья рассказывает ребенку о том, как важно принять продуманное решение во время голосования по поправкам в Конституцию. Объяснение о значимости события идет рядом с глобусом, на котором мальчик видит, какая маленькая страна Австрия и какая большая - Россия.

Собчак в своем видео тоже сидит перед глобусом и обращается к кому-то за кадром, называя его "малыш".

"Это Люксембург, это Андорра... это Монако. Но Монако - для нас это тоже родная земля", - произносит Собчак в своем ролике.

Далее она находит - почему-то в центре Европы - Марианскую впадину: "Она славится тем, что это самое глубокое дно. Именно здесь живет Яна Рудковская".

В подписи к видео Собчак указывает, что закон запрещает политическую агитацию с использованием детей, "но на закон всем наплевать", "теперь и Саша, которого Яна и Женя называют ГномГномыч, оказался в плену большой политики".

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