"Надеюсь, не зассышь". Плющенко готов поговорить с Навальным по-мужски

Политик-оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал фигуриста Евгения Плющенко и его жену Яну Рудковскую за участие в ролике поддержки голосования по поправкам в Конституцию России, обвинив в эксплуатации сына.

"Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка", — написал Навальный сначала в Twitter. "Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители", – добавил политик позже в Instagram-публикации.

Выступление Навального не осталось без ответа самого Плющенко, среагировавшего оперативно и даже предложившего тому обсудить все вопросы лицом к лицу.

"Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать можно только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь, — написал Плющенко. — Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне – готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь".

А вот и сам ролик, который вызвал шквал недовольств и критики.

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