View this post on Instagram

Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу:”Мой голос ничего не решит».Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более, что скоро предстоит вновь её проявить относительно поправок в Конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на mos.ru/2020og до 21 июня, сообщив о желании пройти процедуру голосования в интернете. Оно будет длиться с 25 по 30 июня только уже на сайте http://2020og.ru/ Я буду голосовать из Кисловодска ,где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами,а из какого города будете голосовать Вы?

A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on Jun 15, 2020 at 12:19am PDT