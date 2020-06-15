Михаил Ефремов напился перед ДТП из-за смерти друга

Новые неожиданные подробности ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в котором погиб водитель Сергей Захаров, нам рассказал адвокат актёра Эльман Пашаев. Защитник раскрыл причину состояния Ефремова. Таке он сообщил, что это он убедил Ефремова записать видеообращение с извинениями перед родными погибшего.

- Все видели видеообращение Михаила Ефремова. Расскажите историю его создания. Кому принадлежит идея записать видео?

- Это была моя инициатива. Михаил даже не знал, что я это буду публиковать. Я сказал ему, что видео нужно записать для меня. Дело в том, что Михаил настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у нас с ним даже случился небольшой разлад. Он сказал, что будет настаивать, чтобы его посадили в тюрьму. Я спросил его, будет ли от этого легче погибшему и его семье? После этого Михаил целых три раза пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент. Поэтому записали видео.

- Не все поверили Михаилу. Более того, многие даже стали искать в самом факте видеообращения нарушение правил содержания под домашним арестом. Разве закон не предполагает запрет на пользование Интернетом?

- Публичное раскаяние Михаила мной было согласовано со следователем. Мы шага не делаем без ведома следователя.

- Как себя сейчас чувствует Ефремов? Он в чём-то нуждается? Кто-то навещает его?

- Как может себя чувствовать человек на его месте? Он очень сильно переживает. Думает, как помочь семье погибшего. Михаил ни в чём не нуждается. Какие-либо визиты именно к нему запрещены, мой доверитель не нарушает запретов.

- Вы предпринимаете какие-то меры по возмещению ущерба семье погибшего Сергея Захарова?

- Да, мы пытаемся связаться с ними, но пока сталкиваемся с преградами. Мы хотим найти семью погибшего, возместить им ущерб, оплатить расходы на похороны для начала.

- В некоторых кругах говорят, что вы уже чуть ли не договорились со своим процессуальным оппонентом…

- Вы шутите? Пока с противоположной стороны я не вижу ничего кроме пиара на трагедии и нежелания идти на конструктивный диалог в пользу семьи погибшего.

- Эльман, тема со следами наркотиков, найденными в организме Михаила, не закрыта. Объясните их происхождение?

- Поймите, я не могу ответить на все вопросы, так как связан подпиской о неразглашении. Как только ситуация изменится, я вам первому всё подробно расскажу. Могу сказать лишь, что всё что сейчас пишут про это – ложь!

- Раскройте обстоятельства, которые происходили до ДТП. Есть объяснение, почему Михаил был в таком состоянии?

- У него умер близкий человек.

- Вы имеете в виду его мать? Или художественного руководителя «Современника» Галину Волчек?

- Нет, пожалуйста, я не могу это рассказывать.

- Но кто, когда?

- Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен.

- Михаил выпивал в баре?

- Нет, он зашёл туда за едой.

- В итоге купил что-то? Писали, что у него случился конфликт с администрацией заведения…

- Нет, там не было того, что хотел купить Михаил. Никакого конфликта не было, это всё чушь.

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