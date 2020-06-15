Надежда Бабкина рассказала об отказе почек из-за коронавируса

Певица Надежда Бабкина поделилась подробностями своего заражения коронавирусом и лечения инфекции. Об этом артистка рассказала в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

По словам Бабкиной, когда у нее проявились симптомы COVID-19 - высокая температура, общая слабость - она вспомнила, что «в стране зверствует вирус», и попросила домохозяйку вызвать ей скорую помощь. Певица находилась, по ее словам, в «пастозном» состоянии, и когда ее доставили в больницу, у нее полностью перестали работать почки.

«Врачи сделали КТ, посмотрели, что поражено 80 процентов легких. Почки сразу отказали», - вспомнила Бабкина.

Находясь в коме, певица слышала, что говорят врачи, однако «все происходило словно из другого пространства»,

Перенесенную болезнь Бабкина считает «мистической» историей: певица заразилась несмотря на все принятые меры предосторожности. Она ходила в медицинской маске и перчатках, держала дом в идеальной чистоте и всегда имела дезинфицирующие средства под рукой. Однако все усилия может перечеркнуть одна неосторожность.

«Ты можешь зайти в лифт, нажать на кнопочку и все», - отметила Бабкина.

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