ВИДЕО: Михаила Ефремова увезли на допрос, адвокаты отказываются от его защиты

Сотрудники московской полиции увезли актера Михаила Ефремова на допрос, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Судя по видео, которое публикует издание Baza, Ефремов, одетый в черную кофту с капюшоном, самостоятельно сел в служебный автомобиль.

В последние часы артист, устроивший вечером 8 июня смертельное ДТП в районе Смоленской площади, находился в своей квартире в Казарменном переулке в центре столицы. За это время к нему приехали несколько бригад скорой помощи, появлялась информация о его обмороке и ухудшившемся состоянии, также сообщалось, что медики заходили в подъезд с носилками и смирительной рубашкой, однако актера так и не госпитализировали. По данным Telegram-канала 112, в его квартире проведут обыск.

Полицейские пришли к Ефремову днем 9 июня после того, как он не явился на допрос к следователю, назначенный на 11:00. Артист находится под подпиской о невыезде.

В то же время десятки известных адвокатов отказались защищать Ефремова, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, представители актера обзвонили около пятидесяти адвокатов. Как сообщает агентство РИА Новости, среди отказавшихся защищать актера — Татьяна Стукалова, она сослалась на сильную занятость. Ранее она была адвокатом футболиста Александра Кокорина.

Также отказался от предложения стать защитником Ефремова известный адвокат Александр Добровинский, защищавший бывших супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также Филиппа Киркорова. Защитник признался, что ему поступало предложение, но он не пожелал его принимать.

Известный адвокат Сергей Жорин, защищавший певицу Лолиту и блогера Эрика Давидыча сообщил, что пока подобного предложения не получал, но маловероятно, что он примет его, если оно поступит.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.

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