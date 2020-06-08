По информации канала, артист находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Другие подробности произошедшего не сообщаются.
В последние годы у Джигарханяны неоднократно возникали серьезные проблемы со здоровьем. В январе 2018 года его госпитализировали из театра, которым он руководит, в Пироговскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Врачи выявили у него проблемы с сердцем и гипертонический криз.
Спустя несколько месяцев, 26 апреля, он снова был доставлен в больницу с инфарктом. Актер впал в кому, но в последствии все-таки пришел в себя.
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