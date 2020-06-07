ВИДЕО | На Светлану Лободу подали в суд за гей-пропаганду. В суде посмеялись

На поп-исполнительницу Светлану Лободу подали в суд за распространение гей-пропаганды, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Истцу не понравился клип "Суперстар" 2018 года, где девушка сначала застает бойфренда за поцелуем с мужчиной, а после целуется с Лободой.

Возмущенный россиянин требует удалить ролик и выплатить ему 2 млн руб. за моральный ущерб. В суде считают, что признаков пропаганды в клипе нет, иск оставлен без движения.

Отметим, что хотя в России нет судебного прецедентного права, сам подход к вопросу сутяги был бы весьма перспективным: в мире довольно много клипов, фильмов и книг, которые могут точно так же нанести "моральную травму".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!