Истцу не понравился клип "Суперстар" 2018 года, где девушка сначала застает бойфренда за поцелуем с мужчиной, а после целуется с Лободой.
Возмущенный россиянин требует удалить ролик и выплатить ему 2 млн руб. за моральный ущерб. В суде считают, что признаков пропаганды в клипе нет, иск оставлен без движения.
Отметим, что хотя в России нет судебного прецедентного права, сам подход к вопросу сутяги был бы весьма перспективным: в мире довольно много клипов, фильмов и книг, которые могут точно так же нанести "моральную травму".
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