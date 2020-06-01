Фото голой Собчак попало в Сеть

Режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram поделился новой откровенной фотографией своей супруги Ксении Собчак.

На снимке телеведущая и экс-кандидат в президенты России запечатлена со спины топлес. Интернет-пользователи сумели рассмотреть в кадре грудь Ксении, которую она постаралась прикрыть тонкой рукой. Фото было сделано еще до пандемии COVID-19 во время отдыха на Мальдивах.

Сам Богомолов не стал распыляться и сопроводил пост лишь сердечком. А вот фолловеры неоднозначно отреагировали на публикацию режиссера. Одни подписчики восхитились увиденным, другие же, напротив, раскритиковали стремление Богомолова показать обнаженную Собчак.

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