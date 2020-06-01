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Вокалист группы «Земляне» Сергей Скачков, узнав о пародийном ролике, заявил радиостанции «Говорит Москва»: «Молодцы, у них же нет достойной песни. Пускай поют нашу».

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