На фото Анастасия подняла ногу высоко вверх, демонстрируя на камеру не только свою идеальную балетную форму, но и фигуру, которой явно тесно в облегающем боди. Смелый ракурс заставил поклонников артистки порадоваться и включить фантазию.
“Стройность линий — это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же. Или просто надеть пуанты”, — подписала фотографию Анастасия. Затем, правда, принялась рассуждать о грязи и дерьме, что сильно стало контрастировать с изяществом.
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Стройность линий- это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма.. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно легче, чем пойти и сделать так же. Или просто надеть пуанты. Но эти все, "бросатели грязи😝" должны помнить о том, что до адресата, защищённого силой добра, профессионализма и позитива, кидаемая ими грязь не долетает! А в их руках это дерьмо остаётся так надолго! Что никакие антисептики не помогут😂😂😂 Будьте добрее друг к другу, и ваша жизнь тоже будет полна любви и изобилия.😊🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #весна #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом
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