Об этом мать ребенка сообщила в своем Instagram. Под одной из опубликованных фотографий Граймс спросили, поменяли ли они имя ребенку, учитывая законы Калифорнии, в ответ на что певица раскрыла новое официальное имя сына — “X Æ A-Xii”.
Согласно законам штата Калифорния, где родился X Æ A-Xii, при регистрации имени можно использовать только буквы английского алфавита, апострофы и дефисы. Поэтому Граймс и отец ребенка Илон Маск изменили A-12, отсылку к любимому самолету-разведчику пары, на A-Xii. “Честно говоря, так выглядит даже лучше”, — заявила певица.
Граймс не объяснила, разрешили ли родителям использовать в имени ребенка лигатуру Æ. Возможно, Маска и Граймс заставят еще раз изменить имя их сына в документах, убрав из него Æ.
Сын Маска и Граймс родился в начале мая. Это шестой ребенок американского бизнесмена и первенец певицы.
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