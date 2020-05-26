Меня похоронили. Борис Моисеев ответил на слухи об ухудшении своего здоровья

Российский певец Борис Моисеев отреагировал на слухи об ухудшении своего здоровья. Об этом он рассказал музыкальному критику Артуру Гаспаряну, пишет "Московский комсомолец".

"Ну, да, похоронили меня в очередной раз, — заявил артист. — Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает".

Моисеев даже выявил закономерность, по которой ему раз в два-три месяца начинают звонить журналисты в подобными слухами. "Видимо, не хватает хайпа или рейтинга", — предположил он.

22 мая музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что состояние Бориса Моисеева ухудшается "с моральной точки зрения", у него появились провалы в памяти. По его утверждению, певец не всегда понимает, кто ему звонит, не помнит людей, не помнит события.

В декабре 2010 года Борис Моисеев попал в одну из московских больниц с инсультом. Его выписали в феврале 2011-го.

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