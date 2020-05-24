Надежда Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти

Бабкину госпитализировали 6 апреля. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Сама актриса наконец тоже рассказала о случившемся, — пишет Lenta.ru.

По словам певицы, у нее было повреждено 80 процентов легких, однако врачи сказали ей об этом, только когда переводили артистку из реанимации в обычную палату. “Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: “Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось”, — вспомнила она.

Бабкина также отметила, что за то время, что она провела в больнице с пневмонией, ее сын заразился коронавирусом. Теперь они вместе ездят на реабилитационные процедуры.

22 мая Бабкина впервые после госпитализации посетила театр “Русская песня”, руководителем которого она является. Отмечалось, что она успела обсудить с коллегами новый спектакль.

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