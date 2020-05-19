Представитель Гагариной рассказал о ее расставании с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".

Он отметил, что если Гагарина решит сделать заявление о личной жизни, она опубликует его в своих социальных сетях, чтобы донести информацию до общественности без искажений.

Ранее в ряде СМИ появилось информация о том, что Полина Гагарина приняла решение расстаться с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. В изданиях обратили внимание на то, что супруг артистки три недели назад ушел с должности генерального директора ООО "Полина Гагарина", которое принадлежит певице.

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