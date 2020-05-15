Россияне жестко прокомментировали пост Навки о лечении от коронавируса

К посту супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки в инстаграме о лечении их от коронавируса россияне оставили комментарии о том, как лечат от COVID-19 простых смертных. Люди жалуются на несвоевременное оказание медицинской помощи.

После госпитализации в больницу Управделами президента, где находится и премьер-министр Мишустин, Татьяна решила рассказать поклонникам и друзьями через «Инстаграм», как она и ее супруг проходят лечение.

«Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать, - делилась Навка с поклонниками.- У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей всё идёт хорошо!»

Слова сочувствия Навке и Пескову написали в основном звезды шоу-бизнеса и спортсмены. А простые граждане в ответ в красках рассказали, как они сами болеют COVID-19, и как их близкие люди порой умирали в региональных больницах.

Вот женщина из Екатеринбурга написала под фото Навки.

«Вам повезло, а нас, простых смертных, отказываются везти в больницу. Я 5 дней умоляла «скорую» забрать меня, 5 дней температура была выше 39, ужасный кашель, дикая головная боль. На 16-й день меня госпитализировали с воспалением и поражением лёгких 39%. Меня лечат 14 дней, ставят капельницы 12 таблеток в день дают, 3 антибиотика и 1 противовирусный препарат. «Скорая» меня просто не везла, это ужасно».

А вот история с печальным финалом, без матери осталось трое детей.

«Да, конечно, вас взяли в больницу, а простых людей не берут, если не поражены 50 % лёгких. Мою тетю забрали уже при поражении лёгких и не подходили к ней неделю, не выписывали лекарства. Ей было 52 года, осталось 3 детей сироты».

Если в самом начале пандемии еще была надежда, что коронавирусом не заражаются хотя бы молодые, то сейчас ситуация иная.

«Моей дочери 27 лет, подтвердили диагноз COVID-19. У нее температура 37, КТ не хотят делать. Из дома она уже не может выходить. Почему кто-то может себе позволить лечится, а кто-то становится заложником. Я, как мать, места себе не нахожу».

В провинции дела с ковидными больными обстоят намного хуже, нежели в Москве. Под снимком Навки писали люди с разных концов России.

«У нас в городе Вязники, Владимирской области, людей совершенно не хотят лечить. У знакомых мама болеет с 2 мая, не смогла вызвать доктора на дом в разгар праздников. Поликлиника с 1 по 5 мая не работала. В итоге: женщина сдала анализы только 7 мая, результат до сих пор не знает. В больницу ее не кладут, а у нее температура 37, говорят: «Лечитесь дома. У вас простое воспаление лёгких». И это не единичный случай! Многим в городе ставят воспаление лёгких. Больница у нас не подготовлена, средств индивидуальной защиты у медиков - нет!»

Врачи, отдавшие медицине лучшие годы своей жизни, также не могут получить помощь.

«Болеет мой дядя, всей семьей. Он хирург высшей категории, но не практикующий в данный момент. У него ещё диабет, как отягощение, болеет с 1 мая, сейчас ему совсем плохо. Но его все ещё не госпитализировали, накануне «скорую» ждали 15 часов! Отвезли на КТ, расшифровки нет, врачи не успевают расшифровать. Но без расшифровки, дядю не могут госпитализировать! Время идёт, он терпит».

Впрочем, россияне не выражали в адрес Пескова и Навки каких-то недобрых чувств. Почти каждый начинал свой рассказ с пожелания: «Выздоравливайте!». Люди просто надеются, что рассказав о своих проблемах в аккаунте супруги пресс-секретаря президента, смогут обратить внимание на свое положение и, возможно, скорее получат помощь.

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