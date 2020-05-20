Известный литовский пластический хирург Ренальдас Вайчюнас: верю, что вскоре Клайпеда станет самым популярным местом медицинского туризма

Специалист в области пластической хирургии с более чем 30-летним стажем, врач-эксперт Ренальдас Вайчюнас, этой весной наконец-то решился осуществить свою давнюю мечту и переехать на взморье. Его туда много лет влекла родительская дача в Паланге, любовь к морю, страсть к дайвингу. Однако принять такое решение помогло приглашение возглавить новый хирургический центр клиники Northway в Клайпеде. В этом центре работают больше 80 врачей-хирургов, специализирующихся в разных сферах. Команда специалистов эстетической хирургии ждет клиентов из Литвы и из-за границы. Известный хирург верит, что Клайпеда в скором времени станет популярным местом отдыха и медицинского туризма.

Большая часть работающих в Литве специалистов в области пластической хирургии может провести целый ряд операций по реконструкции человеческого тела, однако лишь некоторые из них могут качественно провести операции по подтяжке лица, сложные коррекции носа. Вайчюнас - эксперт в этой сфере, один из тех, к кому можно обращаться с любыми вопросами, и если врач видит, что есть необходимость в операции, то он профессионально решает проблему.

Вы больше 30-ти лет работали и совершенствовались в Вильнюсе, сейчас переезжаете в Клайпеду. Что Вас побудило на такой шаг? Не страшно ли оставить знакомые больницы и принять новые вызовы?

Я из тех людей, которые всегда мечтали жить у моря. Все же жить на курорте и отдыхать там - разные вещи. У моего отца 45 лет была дача в Паланге, она перешла мне по наследству, я там с удовольствием отдыхаю. С профессиональной точки зрения в Вильнюсе много всего удалось испытать, в столице я себя реализовал, а тут мечта сама постучалась в дверь – мне предложили стать главой хирургического центра Northway в Клайпеде. Почему бы не воспользоваться? Когда, если не сейчас? Это тот случай, когда мечтать надо тихо, ведь мечты рано или поздно сбываются. Новый центр, новое окружение, отлично оборудованная больница – прекрасная возможность.

Чем Вас привлекла перспектива работы в Northway в Клайпеде?

Я думаю, что это первая и пока единственная частная больница в Западной Литве с хорошо оборудованными операционными и всеми необходимыми лицензиями. Я верю, что через несколько лет здесь будут мечтать поработать многие молодые врачи. Я сам, когда был резидентом, после 3 и 4 курса прошел успешную практику в Клайпеде.

Northway nuotr.

Действительно ли Вы считаете, что литовское взморье станет оазисом для тех, кто хочет "сбежать" на выходные за красотой?

Конечно. Клайпеда - большой город, но в месте с тем это курорт. Это очень удобное место для развития пластической хирургии, ведь все прекрасно знают, что после наших процедур, операций, пациентам, чтобы они стали красивыми, сначала надо какое-то время побыть некрасивыми. Это место идеально подходит для отдыха после операции. Ведь рядом Паланга, Швянтои, Нида, куда можно сбежать, спокойно там провести время и вернуться как прихорошившись, так и отдохнув. Я думаю, что у взморья большой потенциал. Я верю, что мы можем предложить клиентам услуги высшего класса: от возможности в отличных условиях получить необходимые процедуры до возможности отдыха у Балтийского моря в период необходимый для восстановления.

В Западной Европе немало клиник, предоставляющих услуги пластической хирургии, находятся в горных городках, на курортах. Это идеальный вариант для людей, чтобы они могли там провести 1-2 недели после операции.

Northway nuotr.

К специалистам моей сферы ходят люди двух типов: одни хотят о процедурах всем рассказывать, а другие хотят, чтобы никто не заметил, что они что-то делали. Для последних такой отдых у моря с возможностью внести необходимые коррекции – идеальный вариант. Процедуры экстракласса должны быть выполнены так, чтобы пациенты после них выглядели и чувствовали себя как после хорошего отпуска.

Вы - очень известный хирург, Ваша фамилия известна многим. Скажите, что для Вас главное на профессиональном пути? Какие вызовы и цели Вы перед собой ставите в начале работы в Клайпеде?

Работа для меня - это и работа и хобби. Это лучшее, что я умею делать. Отзывы пациентов показывают, что у меня хорошо получается. А ведь есть выражение: если работа нравится, то ты не работаешь, а наслаждаешься. Оставить клиентов, с которыми я проработал 30 лет - серьезный вызов. Но я подумал, что если сейчас ко мне в Вильнюс приезжает немало людей из западной части Литвы, то почему не может быть наоборот?

Вы возглавите новый коллектив, а это тоже своеобразный вызов. Какие требования Вы выдвигаете к себе и другим? Как считаете, какие черты для врача самые важные?

Один из самых больших вызовов, с которым я сталкиваюсь не в первый раз, – новый коллектив. С другой стороны, у меня будет возможность сформулировать новые правила, культуру в коллективе, руководствоваться теми ценностями, которые для меня в работе особенно важны. Основная ценность – качество. Его я требую как от себя, так и от людей, работающих со мной. Я думаю, что соблюдение определенных правил, установка высоких стандартов и привели к тому, что я стал, как вы говорите - известным в Литве хирургом.

Northway nuotr.

У меня есть разнообразный опыт, если говорить о новом коллективе и интеграции в него. Для меня на первом месте – качество работы, а успех я оцениваю по результату. Для меня неважно, сколько времени человек проводит на работе, мне интересно, что он успел сделать за это время. Я очень ценю коллектив, это актуально в медицине. Я избегаю категоричности и категоричных людей. Медицина - неточная наука, поэтому "всеведение" – очень плохое качество. Когда-то, когда я был президентом пластической хирургии, мне удалось добиться важной вещи: чтобы мы, пластические хирурги, которые хотя и являемся конкурентами, не стали врагами. Я думаю, что очень важно, чтобы специалисты, работающие в одной сфере, делились знаниями, опытом, конструктивно общались.

Я знаю, что в Клайпеде меня ждет новая больница, новый коллектив, но я верю, что в скором времени мы станем сильной командой. Это одна из моих целей.

Какие процедуры будут предлагать в центре Northway в Клайпеде? Какие возможности предоставит эта новая клиника и ее команда?

В этой клинике очень много высококвалифицированных специалистов. Я сам специалист по пластике и реконструкции, которые охватывают две сферы: реконструктивную и эстетическую хирургию. Я надеюсь, что в будущем команду пополнят и другие специалисты в области пластической хирургии. Хирургический центр Northway - это хирургическая клиника многопрофильного спектра. В ней работают ортопеды, травматологи, специалисты по хирургии живота, сосудистой хирургии, гинекологи и т.д. Это большой спектр профессионалов. В клинике можно рассчитывать на множество пластических процедур и операций: от моделирования лица до моделирования всего тела с липоксацией. Для этого в клинике есть необходимое современное оборудование.

Ваша визитная карточка – реконструкция лица, особенно носа. Часто ли литовские женщины на это идут? Сложная ли это операция? Продолжителен ли послеоперационный период?

Операции на лице очень популярны. Нередко считают, что пластическая хирургия – это только операции груди. Но в Литве все же чаще всего проводят операции по коррекции глазных век. Грудь – на втором месте. Затем идут операции носа, подтяжки лица, липоксация, живот.

Northway nuotr.

В медицине есть неписанное правило - после любой операции пациент должен находиться в зоне комфорта хотя бы две недели, пока не пропадет отек, синяки. После операции по коррекции носа, пока спадает отек, формируются мягкие ткани, пока заживают кости, проходит внутренняя опухоль – нужно минимум несколько месяцев, а результат оценивают только спустя полгода. В Клайпеде для этого (как на короткий, так и на длительный период) условия великолепные: как перед операцией, так и после. Это многопрофильная больница, в которой есть все: как реанимация, как и специалисты разного спектра. А ведь безопасность пациентов - всегда главное.

Многие женщины, которые решают, что нуждаются в какой-то процедуре, не знают, с чего начать. Может посоветуете, как планировать процедуры, что оценить?

Если появляется какая-то проблема, которая не дает покоя, например, морщины, тогда надо что-то делать. Конечно, как правило, женщины сначала советуются с подругами или читают информацию в интернете, потом уже ищут врача. Я бы предложил сразу обращаться к специалистам и консультироваться вживую. Можно консультироваться удаленно, рассказать о ходе операции, но многие нюансы виртуально оценить сложно. Важно прийти, показаться, чтобы специалист все оценил, это было бы безопасно и правильно. Если вы хотите получить несколько мнений, обратитесь к нескольким врачам, тогда услышите несколько мнений. С меня "шапка не спадает", если пациент выбирает другого хирурга. Важно, чтобы было взаимодоверие.

А когда надо что-то делать, надо обращаться к пластическим хирургам? Когда появляется проблема, мешающая счастливой жизни. Возрастного, полового и другого ценза тут нет.

Вы говорили, что "красиво операцию могут сделать многие, но настоящее искусство - выбрать что можно и надо оперировать". Что Вы имели в виду?

Да, это великое искусство. Технически хорошо оперировать могут многие пластические хирурги, и это очень важно. Ведь если специалист может красиво и хорошо прооперировать, но не умеет или не способен выбрать тех, кому это нужно, он компрометирует себя. Когда говорят, этот хирург хороший - а тот не очень, я думаю, что это как раз о таком и идет речь. Важно предугадать результат и уметь сказать пациенту, извините, но ваши ожидания нереальны или вам это не нужно. Бывает, что приходят такие, кто начитается в интернете, а полученная ими информация неверна. А в медицине главное – опыт. Только спустя годы специалист получает багаж знаний, который помогает пациентам не "заблудиться", найти нужные решения. Другой вопрос: умеет врач пользоваться этим опытом или нет?

Northway nuotr.

Я всегда говорил, что самое главное – работа, ответственный подход, тогда уже приходят деньги. Средненько в медицине работать нельзя, надо быть лучшими. А мне и мама никогда не позволяла быть "средним". Она всегда повторяла, что я в работе всегда должен добиваться лучшего. Моя мама была строгая женщина, как я шучу, мы с папой ее не боялись, а избегали (смеется).

Чем Вам близка Клайпеда?

Если бы она мне не нравилась, и возможности карьеры туда меня не привлекли бы. Море имеет для меня особое значение, заряжает энергией. Мне нравится край маяков. Конечно, Вильнюс – родной город, в котором я рос, в котором я сделал все профессиональные шаги в сторону того, кем я сегодня являюсь. Но я думаю, что Клайпеда – город, обладающий большим потенциалом во всех сферах – он современный, растущий, плюс обладающий достоинствами курорта.

Не страшно ли перебираться в небольшой, спокойный город?

В нашем подсознании зачастую закодировано, что только большой город может что-то дать человеку. Я думаю, это мнение неверное. Ну, например, Кембридж – ведь это на самом деле большая деревня. А там находится университет мирового значения, все мечтают там жить. Когда-то я был на стажировке в Германии, в небольшом городке, в 80 км от Гамбурга, который размером напоминает наш Тракай. И что вы думаете? Клиника там – в два раза больше Сантаришкской, летают вертолеты, люди живут в безопасности, со всеми удобствами, и никто не думает, что это место хуже крупного города. А сколько достоинств! Никаких заторов, спешки. И я надеюсь найти все это в Клайпеде.

Как Вы думаете, что Вы не только как профессионал, но и как простой человек можете найти в этом городе на взморье? Может, у вас есть хобби, которым можно наслаждаться у моря?

Еще одно мое хобби - дайвинг, я являюсь членом клуба, который находится в Клайпеде. Это совпадение – бальзам на рану, я надеюсь, что, когда буду жить в Клайпеде, смогу найти для этого приятного занятия больше времени.

Northway nuotr.

Где Вы с большим удовольствием отдыхаете? На Балтике или за границей?

Каждый год часть отпуска я проводил в Паланге. Это неизменная традиция. Как я говорю, я балтиец, поэтому меня влечет Балтика. Литовское взморье прекрасно, может, солнца и немного, море не самое теплое, но есть много плюсов. Однако каждый год я ездил за границу с известным профессионалом Майклом Оувом, редактором журнала Ocean Geographic. Уже несколько лет наша литовская команда ездила в его экспедиции по прекрасным местам подземного мира.

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