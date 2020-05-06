Певица рассказала, что она соблюдала все меры предосторожности, поддерживала иммунитет, но в какой-то момент почувствовала недомогание. Ей захотелось спать, было тяжело дышать, казалось, что сжимается сердце. Она выпила таблетку от гриппа, но стало только хуже — появилась тошнота. Бабкина вызвала скорую, которая сразу же ее госпитализировала и уже в машине подключила к кислородной подушке.
Народная артистка рассказала, что врачи трижды провели ей КТ легких, потому что не могли поверить в результаты. Оказалось, что у певицы было поражено 80 процентов органа. Ей сразу провели операцию и ввели в искусственную кому.
Надежда Бабкина поблагодарила врачей, которые спасли ей жизнь и помогли восстановиться. Она призвала всех оставаться дома и следить за здоровьем.
Артистка попала в больницу 6 апреля. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной пневмония, а тест на коронавирус дал отрицательный результат, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали что у звезды выявлен коронавирус. 30 апреля стало известно о выписке Надежды Бабкиной. Однако, как писал StarHit, в клинике возмутились такими новостями и заявили, что о выписке речи нет, так как "коронавирус вылечили, осталось разобраться с пневмонией".
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Дорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. ⠀ ⠀⠀Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. ⠀ ⠀⠀Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin и Руководителю Московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну. ⠀ ⠀⠀Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. ⠀ ⠀⠀Берегите себя и свое здоровье! ⠀ ⠀⠀Народная артистка России Надежда Бабкина.
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