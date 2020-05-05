У актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус

У российской актрисы Татьяны Васильевой нашли коронавирус. Об этом сама актриса сообщила ТАСС.

По словам Васильевой, пока не решено, будет ли она проходить лечение на дому или ее госпитализируют.

Ранее сообщалось, что актриса вызвала скорую помощь, так как у нее появился кашель и поднялась высокая температура. Также Васильева отмечала, что "неважно себя чувствует". Позже стало известно, что артистка сдала в больнице анализы и вернулась домой.

Татьяна Васильева — народная артистка России. Она является ведущей актрисой московского театра "Миллениум". Артистка также снялась в сотне телефильмов, среди которых "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".

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