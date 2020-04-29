Пугачеву втянули в скандал с плагиатом

Белорусская певица Palina обвинила в плагиате песни Аллы Пугачевой победителя шоу "Маска" на телеканале НТВ Анатолия Цоя.

На своей странице в Instagram девушка заявила, что бывший солист MBAND полностью позаимствовал ее видение песни Примадонны "Позови меня с собой".

В своей публикации Palina рассказала, что в августе 2019 года точно также адаптировала песню знаменитой артистки. Более того, исполнительница из Белоруссии сняла клип на кавер. Экс-солиста музыкальной группы MBAND она обвинила в нечестном заимствовании ее интеллектуального труда.

Оскорбленная звезда посетовала на то, что Цой даже не поблагодарил ее и не упомянул после исполнения. Артистка отметила, что ей обидно, что у большой дружной команды артиста и крупного телевизионного канала не нашлось ничего добавить от себя в аранжировку.

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