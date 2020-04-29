На своей странице в Instagram девушка заявила, что бывший солист MBAND полностью позаимствовал ее видение песни Примадонны "Позови меня с собой".
В своей публикации Palina рассказала, что в августе 2019 года точно также адаптировала песню знаменитой артистки. Более того, исполнительница из Белоруссии сняла клип на кавер. Экс-солиста музыкальной группы MBAND она обвинила в нечестном заимствовании ее интеллектуального труда.
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Наша любимая рубрика «плагиат»: экс-солиста музыкальной группы MBAND Анатолия Цоя обвинили в заимствовании кавера, с которым музыкант совсем недавно стал победителем шоу «Маска». Кавер Анатолия на песню Пугачевой «Позови меня с собой» оказался копией аранжировки белорусской певицы PALINA, которую девушка опубликовала еще в августе прошлого года. Это не помешало Цою официально выпустить трек в Apple Music и с гордостью поставить линк на него в ссылке профиля в Инстаграме. Предъявить свои права ни Анатолию, ни шоу «Маска» PALINA не может, поскольку это кавер и прав на него нет. По всей видимости, @anatoliytsoy_official забыл, что участвует в шоу «Маска», а не в «Один в один». 🌚 ⠀ «Обидно, что кто-то может так делать, да и все. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюсированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу. Подсказка: можно было поменять драм партию или спеть еще пару куплетов, в оригинале их побольше будет», — призналась девушка. #superru #anatoliytsoy ⠀ Как вам такой поступок музыканта?
Оскорбленная звезда посетовала на то, что Цой даже не поблагодарил ее и не упомянул после исполнения. Артистка отметила, что ей обидно, что у большой дружной команды артиста и крупного телевизионного канала не нашлось ничего добавить от себя в аранжировку.
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Вчера на всех площадках вышел кавер Анатолия Цоя (он же Лев из маски) на песню "Позови меня с собой". Версию скопировали с нашего августовского видео. ⠀ Обидно, что кто-то может так делать да и всё. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды хорошо спродюссированного артиста, у крупного телевизионного канала даже не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу (подсказка: можно было поменять драм партию или спеть ещё пару куплетов, в оригинале их побольше будет). ⠀ Простые идеи долго вынашиваются и зачастую для того, чтобы они случились нужно переработать сотни других идей. До финальной версии кавера "Позови меня с собой" у меня было 3 рабочих проекта, в которых я пробовала найти нужное музыкальное сочетание в течение трёх-четырёх месяцев, то есть на это было затрачено больше чем 100 часов довольно энергоёмкой интеллектуальной работы. Но, оказывается, можно делать по-другому. ⠀ ⠀ Я изначально понимала, что работа с кавером - поле зыбкое. У меня нет никаких прав на эту композицию и ничего я Анатолию Цою и кому-либо предьявить не смогу, да и про всё это мне хочется поскорее забыть. История песни и так болючая. Мне даже кажется, что это её какое-то кармический сопровождение. ⠀ Такие дела. Обидно. Как вы можете мне помочь? Послушайте какой-нибудь мой альбом, поделитесь им где-нибудь, а остальное само вернётся на круги своя. 📸@katyakryuk 👘@mariya__mihalevich
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