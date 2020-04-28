Фотографию обнаженного Цекало его жена опубликовала в Instagram. Снимок сделан в мастерской Дарины, которая называет себя художницей-самучкой, при этом рисует она по большей части мужчин. Обнаженных.

Судя по всему, в условиях самоизоляции супруги не утруждают себя ношением одежды. Как ранее поделилась Дарина, за готовку в доме отвечает муж. "Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели", - поделилась она откровениями в соцсетях.

Foto: instagram.com/darina.ervin
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A post shared by PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) on Jan 17, 2020 at 5:22am PST
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A post shared by ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА! (@zvezdy24) on Sep 2, 2019 at 12:04am PDT

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