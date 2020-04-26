Зачем подбирать слова: Тодоренко превратили из женщины года в "дурочку"

Вокруг фигуры популярной украинской телеведущей Регины Тодоренко разгорелся грандиозный скандал. Девушка, недавно получившая громкий титул «Женщина года» по версии журнала «Гламур», этого титула в мгновение ока лишилась. Потому что уничижительно высказалась по поводу жертв домашнего насилия. Дескать, только психически больная женщина может взять камеру и рассказать на неё, что муж ее бьет. «Ах, твой муж тебя бьет? - восклицает Регина. - А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» И добавила, что представительницам прекрасного пола, к которым применяется насилие, нравится быть жертвами.

Эти бредовые высказывания, обвиняющие самих жертв насилия в их бедах, к счастью, были немедленно осуждены в обществе, в том числе и гламурном, и телеведущая в одночасье лишилась почетного звания гламурки года. Подверглась настоящей травле в соцсетях, что не делает чести ее хулителям. Хотя и каялась, просила прощения, винила во всем свой невоздержанный язык...

Поделом ей, конечно. Но вот что интересно - а каковы критерии для того, чтобы стать женщиной года, пусть даже и в гламурном варианте? Конечно же, претендентка должна быть хороша собой, стильно одеваться, обладать обаянием, вести бурную светскую жизнь, которой в идеале следует совмещаться с профессиональной деятельностью. Все это, на мой взгляд, у Регины наличествует - хотя я, конечно, в подобных вопросах не эксперт. Но мне казалось, что этим перечень качеств, необходимых для женщины года, ограничиваться не должен. Все-таки мы уже довольно далеко отъехали от 90-х, когда женщин оценивали, как лошадей на базаре - по экстерьеру и скаковым качествам. Мне казалось, что сегодня женщины, которых признают особыми, выдающимися личностями, должны выделяться в числе прочих достоинств и интеллектуальными данными.

Каково же было мое изумление, когда я обнаружила, что Регина Тодоренко называлась «Женщиной года» по версии журнала «Гламур» и в 2016, и в 2017, и в 2018 году! Неужели, кроме неё, не осталось больше красивых, стильных, светских? И вдобавок (добавляю шепотом) - умных? Один раз ошибиться с выбором - такое может случиться всегда. Но избирать кумиром миллионов «прелесть какую дурочку» - это уже печальная тенденция...

И вот теперь ее трансформировали в «ужас какую дуру». И это тоже несправедливо. Если честно, мне жаль Регину, она очень хорошая телеведущая. Сейчас она сетует, что не уследила за своим языком - но ведь за ним крайнем трудно следить, когда тебя запихнули на пьедестал и не позволяют с него слезть. У кого хочешь крышу снесет, появится сознание собственного величия и дозволенность нести не задумываясь первое, что приходит в голову.

Я уверена, что если бы Регина подумала, она сказала бы вполне правильные вещи про жертв домашнего насилия. Потому что в ее высказываниях есть здравое зерно, ставшее незаметным за глупыми эпатажными фразами.

В частности, Тодоренко говорит о том, что нельзя терпеть насилие со стороны близкого человека - «оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете». Утверждает, что с насильником надо расставаться сразу - и это чистая правда, единожды поднявший руку на женщину поднимет ее снова, поэтому с таким человеком возможен лишь полный и бесповоротный разрыв. Нельзя верить обещаниям и клятвам насильника, нельзя целовать того, кто тебя бил...

Беда Регины в том, что она не посчитала нужным верно подобрать слова, и здравая мысль оказалась заглушена дикой тирадой о том, что женщина должна заслужить, чтобы ее не били...

Но зачем стараться думать и подбирать слова, если ты уже великая и равных тебе нет?

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