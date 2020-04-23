Голая Брежнева показала россиянам, как надо соблюдать самоизоляцию

Украинская певица Вера Брежнева устроила в Instagram пикантную фотосессию - так поп-дива решила подбодрить своих поклонников, вынужденных соблюдать режим самоизоляции.

На одном из фото полностью обнаженная певица сидит на подоконнике и мечтательно смотрит наружу, а на следующем снимке она на стоит на нем в едва заметном белье. Полностью рассмотреть красоту певицы, к сожалению, мешают полупрозрачные занавески.

Эротическую фотосессию Брежнева устроила не просто так, а для того, чтобы лишний раз напомнить соотечественникам о том, что пандемию коронавируса лучше пересидеть дома. А чтобы скрасить это время, она привела парафраз знаменитого лозунга хиппи: «занимайтесь любовью, а не войной».

«Stay home. make love», - написала певица.

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