На одном из фото полностью обнаженная певица сидит на подоконнике и мечтательно смотрит наружу, а на следующем снимке она на стоит на нем в едва заметном белье. Полностью рассмотреть красоту певицы, к сожалению, мешают полупрозрачные занавески.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Моя первая web-фотосессия в объективе @kate_kondratieva 🤍 Как вам такой формат? Какое фото нравится больше ? stay home. make love. 🤍
Эротическую фотосессию Брежнева устроила не просто так, а для того, чтобы лишний раз напомнить соотечественникам о том, что пандемию коронавируса лучше пересидеть дома. А чтобы скрасить это время, она привела парафраз знаменитого лозунга хиппи: «занимайтесь любовью, а не войной».
«Stay home. make love», - написала певица.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!