Практически ежедневно комик радует своих фолловеров, выкладывая в Instagram свежие посты из своего замка в Подмосковье: то он с детьми устраивает сюрпризы Алле Пугачевой, то всей семьей занимаются кулинарией, то развлекаются на придомовом участке.
В новой публикации Галкин решил устроить с сыном Гарри утреннюю дискотеку. Включив в 8 утра приемник с песней Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик», телеведущий артистично подвигался в такт мелодии. Сын не отставал от своего отца, очаровательно исполнив танцевальную импровизацию.
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Вот так мы с Гариком в 8:00 утра встречаем новый день 😊🕺🏻
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