Появились подробности состояния Надежды Бабкиной

Представитель певицы Надежды Бабкиной Антон Собянин рассказал о ситуации с ее госпитализацией. Заслуженная артистка ранее была доставлена в больницу в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус, а потом перевезена в госпиталь им. Вишневского в Красногорске.

«Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение», - цитирует Собянина РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, врачи отключили Бабкину от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и она уже начала общаться при помощи жестов. У нее наблюдается позитивные изменения -стала уменьшаться площадь пораженных легких. Однако пока она не встает с больничной койки и вынуждена ходить в туалет в памперс.

Ранее Собянин рассказал, что Бабкина начала идти на поправку после выхода из медикаментозной комы. По словам друга Бабкиной, певца Евгения Гора, она находилась в сложной ситуации, однако в настоящее время находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств.

Надежда Бабкина была доставлена в больницу 1 апреля с симптомами COVID-19. Врачи сделали два теста на коронавирус, но результаты обоих анализов впоследствии оказались отрицательными. Спустя две недели, 14 апреля, появилась информация о том, что народная артистка все-таки заражена коронавирусной инфекцией и находится на лечение в московской городской клинической больнице №40. «МК» сообщал, что Бабкину перевезли из клиники в Коммунарке в госпиталь им. Вишневского в Красногорске, и долгое время она была подключена к ИВЛ, находясь состоянии искусственной комы.