Иван Охлобыстин на подпольной пасхальной службе напал на журналистку, которая его снимала

Иван Охлобыстин напал на журналистку на "тайной пасхальной службе" в Москве. Все столичные храмы по рекомендации мэрии были закрыты, но как минимум один принимал молящихся, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал Baza.

видев журналистов, Охлобыстин сначала попытался спрятаться в арке. Позже он вышел на улицу и напал на девушку-корреспондентку, попытавшись вырвать у нее телефон, громко выкрикивая: "А чо вы снимаете, вот чо вы снимаете щас?" В доказательство канал публикует видеозапись инцидента.

Гости разошлись ближе к трем часам утра. Из храма их выпускали по очереди - охранник предупреждал каждого, что снаружи поджидает журналистка, ворота открывались, люди выходили по одному и практически разбегались в разные стороны.

Попасть на "самую закрытую вечеринку года" в Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках можно было лишь по спецпропускам, которые оформлялись заранее. За безопасностью официально следила полиция, а все происходило с санкции столичных властей. Всего на службу собрались порядка 50-60 человек.

Канал опубликовал видео и фото из храма. Утверждается, что изначально священники заявляли: на ночной службе будут только они и члены их семей, но в итоге собрались и "посторонние". Baza утверждает, что во внутреннем дворе "стояли несколько машин представительского класса", а всего на службу собрались около 50-60 человек.

Среди гостей были сами работники храма, члены их семей, а еще - разнообразные VIP-персоны.

Напомним, накануне столичные власти напомнили верующим в Москве и Подмосковье, что им грозят штрафы за посещение церквей на Пасху.

11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры распространили на другие епархии, но некоторые представители духовенства нарушают санитарные предписания.

На граждан, остановленных возле церквей и храмов, могут быть составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы") и наложен штраф в размере 4 тысяч рублей, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах накануне.