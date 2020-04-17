Вера Брежнева выложила обнаженное фото и раскрыла секрет стройности

Украинская певица и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выложила в соцсетях обнаженное фото и раскрыла секрет стройности.

Артистка рассказала, что для поддержания фигуры не ест красное мясо, которое она заменяет на птицу, рыбу и перепелиные яйца, а также иногда устраивает разгрузочные дни, в которые убирает из рациона животный белок, сахар, молочные продукты и еду, содержащую глютен.

"Что остается, спросите вы? Отвечаю: крупы, овощи, бобовые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается один разгрузочный день в неделю. В идеале сделать два дня в неделю", — пояснила Брежнева.

По словам артистки, пока она не готова к полному голоданию. Несмотря на это, она указала, что разгрузка сейчас важна для каждого организма, ведь люди много времени проводят дома и едят больше, чем обычно.