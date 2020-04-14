Фото Климовой в костюме школьницы взбудоражило фанатов

Российская актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram свое фото в образе игривой школьницы, чем в очередной раз привела в восторг поклонников.

Подписчиков очень порадовал школьный костюм 42-летней Климовой, вызвавший у них волну приятных воспоминаний о годах, проведенных за партой. Самой актрисе досталась большая порция похвалы от комментаторов: «хулиганка», «секси», «озорница», «шалунья».

При этом многие, как и следовало ожидать, стали делать взрослые намеки: «мне б такую одноклассницу», «я бы такую школьницу на продленку оставил», «постараюсь не включать свою фантазию». Часть из них заподозрили Климову в том, что школьная одежда у нее лежит дома не просто так, и на самом деле она таким образом развлекает себя в самоизоляции.

«Ролевые игры на карантине?», - поинтересовался один из комментаторов.

Подписчики также отметили удивительную способность актрисы сохранять молодость. По их мнению, образ "девчонки-одноклассницы" ей вполне идет.