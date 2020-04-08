На ролике запечатлено, как юные дочки звезды бреют его машинкой. Но закончил процесс Михаил самостоятельно. Сбрив бороду и усы, Галустян визуально помолодел на несколько лет, что не могли не отметить его подписчики.
Юморист передал “вызов” Артуру Пирожкову, Александру Овечкину, Дмитрию Нагиеву, Илье Ковальчуку, Семену Слепакову, Амирану Сардарову и другим приятелям. Похоже, скоро половина мужского “Инстаграма” побреется…
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