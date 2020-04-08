ВИДЕО | Галустян побрился на карантине и сразу “скинул” несколько лет

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В противовес челленджам со всякими переодеваниями комик Михаил Галустян запустил в Instagram собственный флешмоб #меняйсядома.

“Меняйтесь вместе со мной. Попросите своих близких поменять вас!” — написал 40-летний артист под видео, на котором он решил расстаться с бородой, передает Rambler.

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