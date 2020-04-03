Адвокат заявил о намерении Степаненко вернуть Петросяна

Телеведущая и юмористка Елена Степаненко намерена вернуть своего бывшего мужа Евгения Петросяна. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин.

В интервью на Youtube-канале «Super» Жорин рассказал, что Степаненко затеяла судебную тяжбу из-за совместно нажитого имущества только для того, чтобы помешать Петросяну развестись с ней. По словам адвоката, Петросян изначально был готов отдать ей больше половины имущества, чтобы получить развод. Но сказался возраст артиста - у него вряд ли получится начать жизнь с нуля. Будь у него такая возможность, он бы не задумываясь отдал бы все бывшей жене, подчеркнул Жорин.

Но Степаненко потребовала отдать ей все, объясняя это тем, что так многомиллионное имущество будет спасено от разорения.

«Степаненко хочет все. Она это поясняет: «Он все равно еще потом вернется, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет», - сказал Жорин.

Поэтому, пояснил он, бывшая Петросяна и подала к нему сразу два иска - о расторжении брака и о разделе имущества.

«Разделом нажитого она рассчитывала не дать Петросяну с ней развестись», - сказал Жорин.

Адвокат отметил, что бракоразводный процесса удалось выделить в отдельное производство и в итоге довести его до конца. На что теперь Степаненко рассчитывает, адвокату непонятно.

В настоящее время 74-летний Евгений Петросян состоит в браке с 31-летней Татьяной Брухуновой. В последнее время СМИ утверждали, что у пары родился ребенок, а у Петросяна якобы еще появился на свет и правнук. Юморист ничего из этого не подтвердил.