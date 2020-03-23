Беда не приходит одна: Харви Вайнштейн в тюрьме подхватил коронавирус

Похотливого продюсера уже становится жалко: сначала он получил тюремный срок, который почти наверняка окажется пожизненным. Сразу после этого так переволновался, что загремел в больницу. А теперь еще и тест на коронавирус показал положительный результат...

По сообщениям западных СМИ, Харви Вайнштейн сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сейчас 68-летний продюсер находится в изоляции в исправительном учреждении на западе Нью-Йорка.

“Вайнштейн — один из двух заключенных тюрьмы строгого режима, которым был сделан экспресс-тест”, — рассказали журналистам на условиях анонимности медицинские работники. Позже представитель Департамента исправительных учреждений штата Нью-Йорк подтвердил, что двое заключенных исправительного учреждения заразились COVID-19, но называть их имена он отказался.

Адвокаты скандального продюсера пока взяли паузу и не стали комментировать произошедшее. Ранее они заявляли, что из-за судебного процесса, Вайнштейн серьезно подорвал здоровье: у него начались проблемы со спиной, ногами и легкими. В зале суда в последнее время он появлялся или на инвалидном кресле, или с помощью специальных ходунков, — напоминает StarHit.