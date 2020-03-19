Зараженная коронавирусом актриса Куриленко раскрыла подробности своего лечения

Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко, которая находится сейчас на карантине в Лондоне, поделилась в Instagram рекомендациями своих лечащих врачей. Артистка подчеркнула, что никаких препаратов ей не прописали.

Куриленко напомнила, что в настоящее время она находится у себя дома в Лондоне. Актриса заверила своих подписчиков что чувствует себя гораздо лучше, у нее снизилась температура, хотя еще совсем недавно термометр показывал больше 39 градусов.

Куриленко рассказала, что никакого специфического лечения ей не назначили: врачи прописали ей пить парацетамол при высокой температуре и болях, что она и делала.

Для поддержи иммунитета артистка пьет витамины C, E, D, B5, а также цинк и куркумин. Она обратила внимание, что эти добавки не лечат коронавирус, а лишь помогают иммунной системе бороться с ним.

Напомним, что "девушки Джеймса Бонда" уже больше недели находится в самоизоляции после того, как у нее обнаружили коронавирус. Артистка рассказывала, что основными симптомами болезни у нее были температура и слабость, однако врачи отказались госпитализировать её из-за нехватки больничных коек.

По последним данным, коронавирусом COVID-19 в мире заразились более 200 тысяч человек, более восьми тысяч скончались. В России на данный момент выявлено 147 случаев заболевания, пять человек выздоровели, одна пациентка скончалась в Москве.