ФОТО | Алсу закрылась на карантин и отметила годовщину свадьбы

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Foto: Itar-Tass / Scanpix

Алсу уже четвертый день находится на добровольном карантине. Артистка заперлась дома с семьей и не собирается выходить до тех пор, пока не улучшится мировая обстановка. Теперь у нее появилось время заняться домашними делами, — радуются dni.ru.

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