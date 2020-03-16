Куриленко рассказала в Instagram, что соблюдает режим самоизоляции около недели. Она призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез.
Ольга Куриленко — украинская и французская актриса кино и телевидения и модель. Приобрела известность после выхода фильма "Париж, я люблю тебя", сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль девушки Джеймса Бонда в очередном фильме про агента 007 "Квант милосердия".
12 марта сообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. В первых числах марта коронавирус также выявили у чилийского писателя и кинорежиссера Луиса Сепульведы.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 162 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 81 тысячи из них — в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.
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Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I've actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус